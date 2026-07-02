Scalano l’Empire State Building con uno striscione: “Quando il potere dell’amore batte l’amore per Video News 2 Luglio 2026 11:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rotocalco n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Trasporti, Renzi ad AdnTalks: “Facciamo petizione ‘Restituisci il mojito a Salvini”’ Video News Renzi: “Nell’anno dei 100 anni di Fiorentina spero nello scudetto e nel centrosinistra al governo” Video News Sparatoria a Catania: feriti tre minorenni, 5 fermi per tentato omicidio Video News Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport” Video News Galanda (Sport e Salute), “Dai playground possono nascere intere carriere” Video News Rosolino (Sport e Salute): “Playground e spazi gratuiti aiutano a creare cultura sportiva e punti Video News Abodi (Min. Sport e Giovani): “Con Sport Illumina modello italiano per rendere la pratica sportiva Video News Bambini, Venturini (sindaco Venezia) ‘Collaborazioni tra Save the Children e OVS sono molto Video News Bambini, Tesauro (Save The Children Italia) ‘Povertà educativa strettamente connessa a quella Video News Tumori, ovaio: Bellet (Acto Italia), ‘accesso tempestivo alle cure è fondamentale’ Video News Bambini: Beraldo (OVS), “Ogni azienda deve porsi obiettivi di attenzione al sociale” Carica altri Firenze pioggia leggera enter location 25.5 ° C 25.7 ° 23.8 ° 67 % 2.2kmh 13 % Gio 32 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 36 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Tumori, Lorusso (Humanitas San Pio X): “Diagnosi tardiva in 80% casi cancro ovarico” Primo Piano Coltellata al petto del convivente con un arnese da cucina: 58enne accusata di tentato omicidio Sport nazionale Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport” Sport nazionale Abodi (Min. Sport e Giovani): “Con Sport Illumina modello italiano per rendere la pratica sportiva accessibile” Sport nazionale Galanda (Sport e Salute), “Dai playground possono nascere intere carriere” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rotocalco n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Trasporti, Renzi ad AdnTalks: “Facciamo petizione ‘Restituisci il mojito a Salvini”’ Video News Renzi: “Nell’anno dei 100 anni di Fiorentina spero nello scudetto e nel centrosinistra al governo” Video news Video News Rotocalco n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Trasporti, Renzi ad AdnTalks: “Facciamo petizione ‘Restituisci il mojito a Salvini”’ Video News Renzi: “Nell’anno dei 100 anni di Fiorentina spero nello scudetto e nel centrosinistra al governo”