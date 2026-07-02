Buonfiglio (Coni): “Premio Faiplay segnala una sfida e mostra un sogno” Video News 2 Luglio 2026 13:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sport: Inaugurati a Guidonia il nuovo spazio Illumina e lo skatepark Collefiorito Video News Buonfiglio (Coni): “Malagò è un leader, sa bene quel che deve fare” Video News Antonio Rossi: “Lo sport miglior metodo educativo esistente” Video News Giancarlo Antognoni: “Fairplay? E’ fedeltà a una maglia, a una città” Video News Fairplay, Aleotti (Menarini): “Fairplay è il faro che guida il nostro operato” Video News Buonfiglio (Coni): “Un anno di presidenza meraviglioso” Video News Farmaci, Aleotti (Menarini): “Cambiare subito linea in Europa o soccombereremo” Video News Fairplay, Giovannini: “Fairplay è valore intrinseco di un campione” Video News Airbnb, Carlo apre le porte della Gallura autentica: “Così racconto la Sardegna oltre il mare” Video News Tumori: Greco (AbbVie), ‘con mirvetuximab soravtansine entriamo in medicina di precisione cancro Video News Tumori: Lorusso (Humanitas San Pio X), ‘anticorpo bispecifico per cancro ovarico in linee guida Video News Rotocalco n° 26 del 1 luglio 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 27.9 ° C 29.1 ° 27.1 ° 57 % 4.9kmh 75 % Gio 32 ° Ven 36 ° Sab 34 ° Dom 35 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Primo Piano Maltempo improvviso nella notte: rinviato il Palio di Siena in programma oggi Primo Piano Caporalato, lavoro nero e sicurezza: cinque attività sospese dopo i controlli dei carabinieri Tecnologia Microsoft progetta l’addio ai supporti fisici per Xbox Finanza Banche, tiene il Private: raccolta netta a 16 miliardi nel primo trimestre Tecnologia Dal 2028 niente più dischi su PlayStation SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sport: Inaugurati a Guidonia il nuovo spazio Illumina e lo skatepark Collefiorito Video News Buonfiglio (Coni): “Malagò è un leader, sa bene quel che deve fare” Video News Antonio Rossi: “Lo sport miglior metodo educativo esistente” Video news Video News Sport: Inaugurati a Guidonia il nuovo spazio Illumina e lo skatepark Collefiorito Video News Buonfiglio (Coni): “Malagò è un leader, sa bene quel che deve fare” Video News Antonio Rossi: “Lo sport miglior metodo educativo esistente”