Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News 19 Giugno 2026 13:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video News Cozzoli: (ADS) : “Innovazione tecnologica nostra sfida per autostrade più sicure e moderne” Video News Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro Video News Energia, BaxEnergy presenta il primo Piano Industriale Video News Energia, Tundo (BaxEnergy), “Con il Gruppo Yokogawa salto industriale importante” Video News De Agostini (Mediolanum): “Rivoluzione demografica impone a industria consulenza finanziaria ruolo Video News La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant’anni di ricerca e nuove terapie in Italia Video News Inail, a Napoli il confronto sulla Pa del futuro tra leadership, innovazione e nuove sfide del Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.8 ° C 36.5 ° 35.3 ° 31 % 1.3kmh 11 % Ven 34 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Cronaca Arrestato subito dopo la truffa del finto carabiniere ad un’anziana di Reggello Lavoro Cni, Trieste capitale ingegneria italiana, 1.000 professionisti attesi per 70° Congresso nazionale Salute e Benessere Carenza di ferro per 30% italiani, studio Sinut su nuovo integratore Lavoro Quando il design diventa esperienziale, con Sensorial artigianato e neuroscienze creano spazi e oggetti multisensoriali Salute e Benessere La meditazione è un ‘farmaco’ contro l’ansia? Ecco cosa dicono gli esperti anti-bufale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video news Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano”