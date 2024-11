Scienza & Salute: ‘L’alloro, aroma di nobiltà’

(Adnkronos) –L’alloro è una pianta aromatica ed officinale, l’alloro appartiene alla famiglia botanica delle Lauraceae ed il suo nome scientifico è Laurus nobilis. “Ampiamente diffusa nel bacino del Mediterraneo, la pianta dell’alloro si presenta generalmente come un grande arbusto sempreverde con foglie coriacee ed oblunghe, di colore verde lucente. I fiori sono primaverili di colore giallo e sono seguiti, in autunno, da numerose bacche nere, simili ad olive, ricche di olii essenziali. Per questo, oltre ad essere usato come pianta ornamentale, l’alloro è molto richiesto per le sue qualità aromatiche e fitoterapiche”. Nella puntata odierna de ‘Il Gusto della Salute’, il team dell’Immunologo Mauro Minelli, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso Lum, tratta dell’alloro esplorandone le proprietà benefiche su molteplici distretti dell’organismo, le caratteristiche nutrizionali, gli usi in cucina e le eventuali attenzioni da adottare nel consumarlo. “La storia dell’alloro parte da molto lontano e da sempre si associa al concetto di nobiltà insito già nel suo nome: Laurus nobilis. Nella mitologia era ritenuto albero sacro, dedicato ad Apollo, dio delle arti – ricorda Minelli – Le foglie d’alloro intrecciate in corone profumate, fin nell’antica Grecia servivano per ornare la testa dei migliori nelle gare sportive, nelle imprese di guerra, nelle competizioni di musica e poesia. E ancora oggi di corona di alloro si usa cingere la testa del neolaureato come simbolo di onore, di sapienza e di virtù”. “Oltre che negli ambiti della cosmetologia, della fitoterapia e della gastronomia, l’alloro fornisce sostanze e micronutrienti preziosi anche sul piano nutrizionale. Dalle sue foglie è possibile estrarre liquori, tisane ed infusi ai quali vengono attribuite proprietà virtuose per il trattamento delle coliti e delle ulcere”, conclude l’immunologo. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)