Scuola, Pan di Stelle presenta il progetto educativo che coinvolgerà circa 2000 classi delle scuole elementari

(Adnkronos) – “Il progetto “Sogna e credici fino alle stelle” è un’iniziativa di carattere educativo pensata per tutti i bambini e le bambine che frequentano le scuole elementari. Coinvolgerà circa 2000 classi di scuole elementari in tutta Italia a partire da oggi oggi e fino alla fine dell’anno scolastico. Il progetto si articola in una serie di attività didattiche, pensate insieme agli insegnanti, che mirano ad accompagnare i bambini durante il loro percorso di crescita e di sviluppo, aiutandoli a scoprire le loro aspirazioni e le loro inclinazioni, ma anche insegnando loro la resilienza necessaria a superare gli ostacoli senza scoraggiarsi”. Così Giorgia Pantalena, marketing specialist Pan di Stelle, in occasione della presentazione del progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle”, che incoraggia i bambini a sognare in grande. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)