Serratore (Icea): “La certificazione garantisce i consumatori”

"Il termine sostenibile oggi è sicuramente un termine molto utilizzato anche in contesti diversi o non garantiti. Fortunatamente in questo contesto ci viene in aiuto anche la normativa. La normativa comunitaria ha approvato le recenti direttive Green Washing e Green Claim che hanno proprio l'obiettivo di regolamentare aspetti dietro l'approccio ai termini che possono indurre ad una sostenibilità non verificata". Sono le parole di Mariano Serratore direttore tecnico di Icea l'ente certificatore di etica ambientale intervenuto a Bologna al lancio del Progetto "Nutrizione Sostenibile e Lotta agli Sprechi" lanciato da Cittadinanzattiva in collaborazione con il Centro di Ricerca EngageMInds HUB dell'Università Cattolica ed il supporto non condizionato dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile.