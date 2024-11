Siliquini (SItI): “Sfida per Ssn  è vaccinare anziani e fragili contro infezioni respiratorie”

(Adnkronos) – “Le malattie respiratorie rappresentano un rischio e un costo per il Ssn. La vera sfida è riuscire a coprire la popolazione anziana e fragile per tutte quelle malattie infettive respiratorie che possono avere una copertura vaccinale. Da quest’anno abbiamo un’arma in più, i vaccini contro il virus respiratorio sinciziale”. Così la presidente della Società italiana d’Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), Roberta Siliquini durante la presentazione – a Roma – della campagna di sesibilizzazione promossa da Pfizer ‘Abituati a proteggerti dalle infezioni respiratorie’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)