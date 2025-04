Sisal, A Roma l’evento per gli 80 anni dell’azienda tra innovazione e responsabilità

(Adnkronos) – Si è svolto nelle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma, l’evento che Sisal ha voluto dedicare agli oltre 36.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Un momento speciale per festeggiare gli 80 anni dell’azienda, partendo dal riconoscere il ruolo fondamentale che la rete di ricevitori ha avuto nella sua crescita dell’azienda. Nel corso sono state rimarcate le principali sfide per il futuro del retail, partendo dalla digitalizzazione fino ad arrivare alla sostenibilità, senza dimenticare la tutela della legalità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)