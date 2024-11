Sostenibilità, Conai presenta a Milano il Rapporto di sostenibilità 2023 

(Adnkronos) – Il Consorzio nazionale imballaggi – Conai ha presentato a Milano il suo Rapporto di sostenibilità 2023, nel quale spicca come nel corso dell’anno i soli ricavi da Contributo ambientale Conai sono stati pari a 718 milioni di euro: ciò significa che ogni euro di contributo ambientale ha un moltiplicatore pari a 4,6 in termini di valore generato per l’economia italiana, evidenziando come l’uso di materia di secondo utilizzo in sostituzione di materia prima vergine abbia ripercussioni importanti sul sistema economico italiano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)