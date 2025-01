Sostenibilità, Hera partner di riconosciuto valore

(Adnkronos) – “Hera è notoriamente la prima in Italia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ma soprattutto la valorizzazione degli scarti e penso che a livello di tecnologia di valorizzazione degli scarti sia probabilmente il partner più evoluto anche a livello internazionale – sono le parole di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri – dopo la firma per la nascita della NewCo CircularYard S.r.l volta ad un innovativo sistema integrato di gestione rifiuti nei cantieri navali. ” Fincantieri che ha una vocazione molto internazionale – continuato – abbiamo scelto il partner con più referenze, con più affinità e anche con più imprenditorialità, perché non è un progetto di facciata, è un progetto profondamente industriale, quindi era fondamentale avere partnership particolarmente competente e particolarmente imprenditoriale, quindi siamo molto contenti di averla fatta come Hera.”—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)