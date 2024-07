Sostenibilità, Squeri (FI): “Italia vuole dare contributo, si utilizzino sempre più biogas”

(Adnkronos) – “Il ruolo dell’Italia nella transizione è di quello che vuole dare il proprio contributo ed avviarsi verso una decarbonizzazione entro il 2050. È importante che ora, laddove si usi il gas fossile, si faccia di tutto per utilizzare il biogas continuando a dare un contributo funzionale agli utenti in forma decarbonizzata.” Ha dichiarato il deputato di Forza Italia Luca Squeri, Capogruppo in Commissione attività produttive, a margine dell’assemblea pubblica di Assogasliquidi-Federchimica dal titolo “La sostenibilità dei gas liquefatti nei nuovi orizzonti europei” che si è tenuta al Mimit. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)