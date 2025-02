Space economy: Bonucci (Bcg), “5 miliardi di impatto sul Pil e 2 mila posti di lavoro in Veneto”

(Adnkronos) – “All’interno di una space economy che ci aspettiamo supererà i mille miliardi di valore a livello mondiale nei prossimi anni, per il Veneto vediamo la possibilità di raggiungere circa 5 miliardi di impatto sul pil e la creazione di oltre 2 mila posti di lavoro ad alto valore aggiunto”. Lo ha detto Alessio Bonucci, principal di Boston Consulting Group – Bcg, intervistato dall’Adnkronos all’incontro con la stampa organizzato a Venezia da Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (Vsf), in collaborazione con Boston Consulting Group, per la presentazione del rapporto “Dalla Laguna alla Luna”che mira ad analizzare le prospettive di sviluppo della filiera spaziale in Veneto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)