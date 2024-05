Stem, Assessora Cappello: “Essere donna non è un limite”

(Adnkronos) – “Me l’hanno insegnato mamma e nonna trasmettendomi la libertà. Professionalmente ho sempre pensato di poter fare tutto. Questo è quello che auguro a mia figlia e alle ragazze attraverso i progetti organizzati con il Comune di Milano”. Lo ha raccontato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro del capoluogo lombardo, allo Stem Women Congress. L’evento finalizzato a dare visibilità e risonanza alle donne specializzate in materie STEM si svolge per la prima volta in Italia, a Milano —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)