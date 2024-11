Tabacco, Trippella (Philip Morris): “Accordo storico, nostri coltivatori possono investire nelle nuove tecnologie per un’agricoltura moderna, competitiva e sostenibile”

(Adnkronos) – “Con questo accordo storico, stiamo dando una prospettiva ai nostri coltivatori per i prossimi anni. Inoltre, vogliamo stimolare il ricambio generazionale, le competenze e la formazione” ha detto Cesare Trippella, Head of Leaf EU, Philip Morris Italia durante la conferenza per annunciare la firma dell’accordo pluriennale per l’acquisto del tabacco che Philip Morris ha siglato con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)