Taormina, fan in delirio per Henry Cavill: “Felice di essere qui”

(Adnkronos) – ‘Superman’ atterra sul tappeto rosso della 71ma edizione del Taormina Film Fest ed è subito delirio. Henry Cavill, elegantissimo in smoking e accompagnato dalla moglie, ha solcato il tappeto rosso della kermesse accolto da un vero boato di pubblico e fotografi. L’attore britannico, noto soprattutto per la sua interpretazione di Clark Kent-Superman nel DC Extended Universe e di Geraldi di Rivia in The Witcher, si è soffermato a lungo con i fan per selfie e autografi, dando particolare spazio ai bambini, ad accoglierlo -in molti- con la maglietta di Superman. Cavill si è poi avvicinato per pochi istanti ai giornalisti, esprimendo la sua gioia per essere a Taormina: “Sono veramente felice di essere qui – ha detto l’attore -. Per me questo è davvero un posto speciale”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)