Tech, Contucci: ‘grandi scienziati hanno sottoscritto manifesto per centro di ricerca europeo su Ai’ Video News 26 Giugno 2026 07:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alimentazione: nutrizionista Bernardi, ‘per comunicazione migliore passare da divieti ad istruzioni Video News Alimentazione: ‘Buoni a sapersi’ di Ivsi per una comunicazione chiara su salumi e salute Video News Alimentazione: Malavasi (Ivsi), ‘4 italiani su 10 sanno poco o nulla sul rapporto tra salumi e Video News Di Raimondo (Asstel): ‘sovranità digitale scelta di mercato per la competitività dell’Italia” Video News Tech, Strozzi (Maeci): “Sostenere imprenditori che scelgono di impostare modelli propri di Ia” Video News Tech, Lucaselli (Fdi): “Non bisogna avere paura delle nuove tecnologie, ma guardare alle Video News Tech: Michelini (Telsy), ‘proponiamo già ora soluzioni di post quantum cryptography e quantum key Video News Ambiente: Galli (Inwit), ‘AI a supporto della prevenzione incendi’ Video News Fisco: Iuvinale (MEF), ‘serve maggiore certezza e allineamento tra le regole fiscali ed evoluzione Video News Tech, Virkkunen (Ce): ‘innovazioni promettenti restino in Ue, non perdiamo occasione della Video News Tech, Lenzi (Cnr): “Libertà, democrazia e collaborazione alla base di ricerca e innovazione” Video News Tech, sottosegretario Butti: ‘per garantire sovranità lavoriamo ad agenzia del dato’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.7 ° C 31 ° 29.2 ° 54 % 0.5kmh 8 % Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Montignoso, due feriti da colpi di pistola nella notte: è giallo Cronaca Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada sulla statale Senese Motori Roma festeggia gli 80 anni della Vespa, maxi-raduno ed edizione speciale limitata Primo Piano Terremoto in Venezuela, partono anche sette vigili del fuoco dalla Toscana Sport nazionale Mondiali 2026, Turchia-Usa 3-2 e Paraguay-Australia 0-0 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alimentazione: nutrizionista Bernardi, ‘per comunicazione migliore passare da divieti ad istruzioni Video News Alimentazione: ‘Buoni a sapersi’ di Ivsi per una comunicazione chiara su salumi e salute Video News Alimentazione: Malavasi (Ivsi), ‘4 italiani su 10 sanno poco o nulla sul rapporto tra salumi e Video news Video News Alimentazione: nutrizionista Bernardi, ‘per comunicazione migliore passare da divieti ad istruzioni Video News Alimentazione: ‘Buoni a sapersi’ di Ivsi per una comunicazione chiara su salumi e salute Video News Alimentazione: Malavasi (Ivsi), ‘4 italiani su 10 sanno poco o nulla sul rapporto tra salumi e