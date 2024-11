Tecnologia: velocità ed efficienza nel nuovo Gt 7 Pro di realme 

(Adnkronos) – È stato lanciato a Milano il nuovo Gt 7 Pro di realme che per prestazioni, velocità, resa grafica, foto e batteria, si propone come nuovo punto di riferimento nel segmento degli smartphone di fascia alta. Primo in Italia a montare un processore Snapdragon 8 Elite, gode di camera periscopica da 50 mpx realizzata in collaborazione con Sony e offre la possibilità di scattare foto sott’acqua fino a 2 metri per 30 minuti. Sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo nato della serie Gt di realme che si conferma tra i marchi di smartphone in più rapida crescita. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)