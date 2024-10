Tour Amerigo Vespucci, oltre 45.000 i visitatori per la tappa di Singapore

(Adnkronos) – Prosegue il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia che portano le eccellenze italiane in giro per il mondo. Con la tappa di Singapore, includendo le tappe di Los Angeles, Tokyo e Darwin, il numero complessivo di coloro che hanno visitato il Villaggio Italia supera i 200.000 di cui oltre 100.000 sono saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci. La tappa di Singapore è stata inaugurata dal Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini con l’intervento di Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi. Alla cerimonia di chiusura hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego di Cremnago su delega del Ministro della Difesa e Gioacchino Alfano Presidente di Difesa Servizi. Al termine della cerimonia il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci, è risalito a bordo di Nave Amerigo Vespucci accompagnato dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno diretta dal 1° Luogotenente Franco Impalà. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)