TPL, sesto Rapporto Intesa Sanpaolo – Asstra “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”: per continuare a investire e attrarre domanda di mobilità serve contesto stabile.

(Adnkronos) – Il valore della produzione delle aziende di Trasporto Pubblico Locale cresce del 4,4% nel 2023, aumentano i flussi di investimento ma la crescita delle tariffe rispetto all’inflazione registra un timido 1,1% dal 2016. Sono in sintesi i dati presenti all’interno del sesto rapporto Intesa Sanpaolo – Asstra “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”. Nonostante le imprese risentano ancora, a livello medio nazionale, di una riduzione strutturale di passeggeri rispetto al dato pre-Covid, i dati mostrano una progressiva ripresa: nel 2022 i passeggeri trasportati sono cresciuti del 31% rispetto al 2021, nel 2023 del 15% rispetto al 2022.Il rapporto presentato fotografa lo stato economico e finanziario delle aziende di trasporto del settore. Le sfide future riguarderanno la transizione energetica e il conseguente rinnovo delle flotte. L’innovazione è uno degli obiettivi principali delle aziende di trasporto pubblico locale. Come spiegato da Matteo Colamussi, presidente di Asstra Puglia, la regione del mezzogiorno potrebbe recitare un ruolo da protagonista in questo processo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)