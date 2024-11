Trasporto aereo, Troncone (Adr): “Accordo tra Ita e Lufthansa chiave per prospettiva di crescita vettore nazionale”

(Adnkronos) – “L’accordo tra Ita e Lufthansa è chiave e strumentale per stabilizzare e dare una prospettiva sana di crescita al vettore di riferimento nazionale, prospettiva che è mancata negli ultimi quindici anni, ma anche a valorizzare l’aeroporto di Fiumicino come hub di transito – dichiara Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma e presidente fondazione PACTA, a margine del terzo congresso fondazione PACTA – Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo –. L’Italia per la posizione geografica che ha può ricavarsi un ruolo in tanti settori, tra cui quello trasportistico per essere una piattaforma di riferimento per tutto il bacino del Mediterraneo e anche oltre”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)