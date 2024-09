Tumore seno in fase inziale, per una paziente su 3 si riduce rischio recidiva

(Adnkronos) – “Per una paziente su 3 con tumore al seno in fase inziale si riduce il rischio di recidiva”. A dirlo è Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senologica e toraco-polmonare, Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli in occasione del Congresso 2024 della European Society for Medical Oncology (Esmo) di Barcellona. “La terapia mirata con ribociclib (due compresse al giorno per 36 mesi) aggiunta alla terapia endocrina (Et) – spiega l’oncologo – mostra un consistente beneficio dopo 3 anni di trattamento, riducendo il rischio di recidiva del 28,5% rispetto alla sola Et, nei pazienti con tumore della mammella in stadio iniziale II e III positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore umano di crescita epidermica (Hr+/Her2-)”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)