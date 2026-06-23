Tumori: ematologo Zinzani, ‘pirtobrutinib controlla Llc con buona qualità di vita’ Video News 23 Giugno 2026 13:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ue, Ceccardi (Lega): “Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi” Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Risparmi: Cordier (Groupama), ‘Gli italiani chiedono strumenti per scegliere’ Video News Risparmi: Fall (PecuniAmi), ‘Investire è soprattutto una questione emotiva’ Video News Adnkronos Q&A, il welfare aziendale come sostegno a natalità e famiglie Video News Adnkronos Q&A, longevità come opportunità di sviluppo Video News Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi” Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.1 ° C 36.7 ° 34.9 ° 34 % 1.8kmh 68 % Mar 35 ° Mer 34 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 41 ° Ultimi articoli Lavoro Inps, Civ: “Non più solo erogatore di servizi ma nodo per politiche welfare e lavoro” Cultura ed Eventi Lucca Comics & Games compie 60 anni: da Go Nagai a Frank Miller, i primi ospiti del festival Salute e Benessere Malattie rare, Costantino (Cometa Asmme): “Fenilchetonuria è sfidante e complessa” Salute e Benessere Malattie rare, Tommasi (BioMarin): “Libertà PHEnomenale diffonde conoscenza su Pku” Salute e Benessere Fenilchetonuria, ‘Libertà PHEnomenale’ per superare le sfide a tavola e oltre SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ue, Ceccardi (Lega): “Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi” Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video news Video News Ue, Ceccardi (Lega): “Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi” Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre”