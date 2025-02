Tumori, Rosati (Gsk): “In pazienti con mielofibrosi, momelotinib controlla anemia”

(Adnkronos) – “Momelotinib ha la caratteristica di andare a controllare degli aspetti di malattia, in particolare l’anemia, che non sono controllati da altri farmaci della categoria dei Jak inibitori”. Così Maria Sofia Rosati, direttore medico Oncoematologia di Gsk, a margine della conferenza stampa organizzata a Milano dalla farmaceutica in occasione del via libera di Aifa alla rimborsabilità di momelotinib, inibitore selettivo delle proteine JAK1 e JAK2, per il trattamento della mielofibrosi, un tumore particolarmente aggressivo del sangue che colpisce il midollo osseo, impedendogli di formare correttamente globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)