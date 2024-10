U-Space: importante accelerare la gestione del traffico droni in vista del Giubileo e delle Olimpiadi 2026

(Adnkronos) – L’Italia è chiamata ad accelerare l’implementazione dello U-Space, un sistema avanzato per la gestione del traffico di droni a bassa quota, soprattutto in vista di grandi eventi come il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questo è l’appello lanciato durante il workshop “U-Space: The Enabler of UAS Operations”, tenutosi a Roma, dove esperti e rappresentanti istituzionali hanno discusso le sfide legate alla sicurezza e all’integrazione dei droni nello spazio aereo. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)