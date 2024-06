(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Ppe Antonio Tajani, prima del Consiglio Europeo a Bruxelles, spiega che finché non inizierà il vertice non si può sapere come si muoverà l’Italia sulle cariche apicali e che, in ogni caso, lui è “molto perplesso” sulla concessione dei cinque anni al presidente del Consiglio Europeo, che ha un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)