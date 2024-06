“Una casa per crescere insieme” nuovo progetto di Agedo Milano sostenuto da Amazon per le famiglie della comunità LGBTQIA+

(Adnkronos) – In occasione del Pride Month 2024 prosegue lacollaborazione tra Amazon e Agedo Milano, l’Associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender+, a sostegno delle istanze della comunità LGBTQIA+, con il nuovo progetto “Una casa per crescere insieme”. L’iniziativa si rivolge agli affetti di persone appartenenti alla comunità e ha l’obiettivo di fornire strumenti e competenze per accompagnarli in un percorso di sempre maggiore consapevolezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)