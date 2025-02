Unibs, Carmine Trecroci è il nuovo presidente Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – Rus

(Adnkronos) – L’università degli Studi di Brescia ha tenuto la cerimonia di nomina alla presidenza della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – Rus. Per il triennio 2025-2027, infatti, è stato designato dal Comitato di coordinamento della Rete il prof. Carmine Trecroci, professore di Economia del Dipartimento di Economia e Management, coordinatore della Commissione d’Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile e responsabile dell’organizzazione di numerose attività strategiche sul tema. Il prof. Trecroci succede alla prof.ssa Patrizia Lombardi del Politecnico di Torino, che ha ricoperto il ruolo di Presidente nel sessennio 2019-2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)