Università, il career day di Tor Vergata punta a favorire rapporto tra imprese e studenti

(Adnkronos) – Il piazzale del Rettorato dell'università Tor Vergata di Roma ha fatto da cornice alla diciassettesima edizione del career day Campus&Leaders&Talents, organizzato dall'ateneo in collaborazione con l'Ufficio Laureati Desk-Imprese di Economia e l'Associazione ALET. Un appuntamento finalizzato a costruire un dialogo diretto con le realtà industriali, per far convergere le necessità dei giovani con le richieste da parte delle aziende, anche attraverso la presentazione dei curriculum vitae e veri e propri colloqui di lavoro.