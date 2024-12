Università, rettore Levialdi Ghiron: “Orgogliosi di inaugurare primo corso di laurea in medicina veterinaria del Lazio”

(Adnkronos) – “Con grande orgoglio inauguriamo oggi il corso di laurea in medicina veterinaria, il primo nella città di Roma e nel Lazio, che consente di andare incontro alle esigenze sanitarie sempre crescenti dal punto di vista della trasmissibilità delle malattie uomo animale. Attraverso la cooperazione tra diversi attori, non soltanto del territorio ma anche del mondo sanitario, è possibile riuscire a rispondere a quelli che sono gli interrogativi che ci pongono le nuove epidemie, le nuove zoonosi, derivanti dalla trasmissione delle malattie dagli animali all’uomo, andando a definire il concetto di ‘one health’, ossia la possibilità di vedere sempre più interconnessa la sanità dell’uomo, la sanità degli animali e la sanità dell’ambiente”. Lo dichiara Nathan Levialdi Ghiron, magnifico rettore dell’università di Roma Tor Vergata, in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea in Medicina veterinaria, primo nel Lazio. L’evento di presentazione, che ha preso luogo ad un mese dall’inizio delle lezioni del primo anno accademico del corso, ha visto la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del ministro della Salute Orazio Schillaci.

