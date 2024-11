Vaccini: Congresso Siti, esperti ‘diritto a proteggersi da influenza con soluzioni appropriate’

(Adnkronos) – La vaccinazione antinfluenzale, raccomandata dal ministero della Salute per le categorie target, come anziani over 60, bambini e persone con patologie croniche, richiede l’impiego di vaccini specificamente indicati e raccomandati per ciascuno. Anche su questo tema si sono confrontati gli esperti riuniti al Congresso nazionale della Società italiana di igiene e sanità pubblica (Siti), che si è recentemente svolto a Palermo, con particolare attenzione alle strategie per recuperare le coperture in calo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)