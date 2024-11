Vaccini: infezioni respiratorie stagionali, al via campagna ‘Abituati a proteggerti’

(Adnkronos) – Sono circa 2,5 milioni i decessi a livello globale, secondo l’OMS, causati da infezioni respiratorie. L’Italia si colloca tra il 16° e il 17° posto su 28 Paesi europei per copertura vaccinale nelle diverse fasce d’età. Se ne è parlato in un evento organizzato a Roma da Pfizer, che ha riunito una task force di esperti per fare il punto sulle strategie di prevenzione più efficaci contro le infezioni respiratorie stagionali. Durante l’incontro, Pfizer ha presentato la campagna “Abituati a proteggerti”, un’iniziativa autorizzata dal Ministero della Salute a sostegno di un approccio integrato alla prevenzione con un’attenzione particolare alle categorie più a rischio, come anziani e persone con fragilità immunitarie. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)