Vanini compie 10 anni celebrando l’amore per i viaggi nel cuore del cacao

(Adnkronos) – Dare vita ad una realtà che potesse rappresentare al meglio la dedizione e l’amore della famiglia Agostoni-Vanini per il cacao. E’ questo l’obiettivo del marchio Vanini, punta di diamante dell’azienda Icam, nato nel 2014. Nel corso dei suoi primi 10 anni sul mercato, Vanini ha assunto un ruolo da protagonista lungo il percorso che va dal cuore del cacao all’eccellenza del cioccolato e che si è tradotto nel corso degli anni in tavolette, praline e uova di cioccolato, caratterizzati da una materia prima di eccellente qualità declinata di volta in volta attraverso ricette innovative e inaspettate. La scintilla che origina il progetto Vanini nasce dal Perù per giungere, poi, in Uganda, nella zona di Bundibugyo, dove viene scoperto un cacao d’altura dal profilo organolettico intenso e ricco diventato l’elemento attorno al quale l’azienda ha creato un progetto di sviluppo del territorio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)