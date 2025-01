Vicenzaoro, viceministro Valentini: “Legame prodotto-territorio è chiave del made in Italy”

(Adnkronos) – “Vicenzaoro è un esempio di come una fiera possa forte e di come il made in Italy continui ad essere vincente grazie alla capacità di sapersi rinnovare continuamente”. Così Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy durante la giornata inaugurale di Vicenzaoro January 2025, il boutique show della gioielleria, oreficeria e orologeria di Italian Exhibition Group. Focus dell’edizione 2025, in svolgimento a Vicenza fino al 21 gennaio, il passaggio generazionale in azienda e le opportunità lavorative nell’industria del lusso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)