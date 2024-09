X Factor 2024, ultime audizioni: occhi lucidi per Manuel Agnelli, cosa è successo – Video

(Adnkronos) – Una puntata incredibile ha chiuso ieri, giovedì 26 settembre, le audizioni di X Factor 2024 con sorprese e momenti già cult tra cui le lacrime di Manuel Agnelli. Tre puntate, in onda su Sky, durante le quali davanti al tavolo della giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Agnelli e Paola Iezzi sono passate decine di aspiranti concorrenti. E anche ieri tanti son stati i ragazzi che con il loro talento hanno messo in difficoltà i giudici e anche le performance che hanno permesso loro di scatenarsi ulteriormente creando momenti irresistibili. Nel terzo appuntamento con le Audizioni anche Achille Lauro e Manuel Agnelli hanno finalmente usato il loro X Pass: il primo ha premiato la band Les Votives, tre ragazzi milanesi tra i 19 e i 25 anni, che ha presentato la propria versione di ‘Gold On The Ceiling’ dei The Black Keys, il secondo è stato stregato da Mimì Caruso, 17enne originaria del Mali e ora residente a Usmate Velate (Monza Brianza), emozionante con la sua cover di ‘Figures’ di Jessie Reyez. Oltre a loro, hanno strappato l’ultimo biglietto per i Bootcamp Maria Sofia Cancelli con una vivace cover di ‘Come’ di Jain; Matteo Polonara con la sua elegante ed inquieta ‘Kiss’ di Prince; Francesca Siano con la sua cover chitarra e voce di ‘Wicked Game’ di Chris Isaak; le band The Foolz (cinque giovani tra i 20 e i 30 anni di Verona), SOLOPERISOCI (quattro trentenni romani) e PUNKCAKE (cinque ragazzi intorno ai ventanni dalla provincia di Arezzo) presentatesi rispettivamente con l’inedito ‘Fuori dagli schemi’ e le cover ‘Diamante grezzo’ dei Diaframma e ‘Lamette’ di Donatella Rettore. Hanno superato il turno anche Tamara Al Zool, dalla provincia di Frosinone ma di origini palestinesi, con il suo personalissimo ‘arab’n’b’ sulle note di ‘7 Wings’ di Ariana Grande; la follia creativa di Samia Pozzobon e del suo inedito ‘Pazza lunatica’; Ibrahim Guiblawi, 28enne di Mesagne (Brindisi), con la sua versione dance hall di ’70Times7′; Aurora Venosa con il suo mash-up di ‘Nisciun’/M’Manc’ rispettivamente di Rocco Hunt e di Shablo, Geolier, Sfera Ebbasta; Aura & Marylin, tre giovani di circa 25 anni, con ‘Roma stasera’ di Motta; il trio milanese A Flower Side con la loro cover ricca di synth di ‘Summertime Sadness’ di Lana Del Rey; Massimo Poli con una delicata versione di ‘Mama, You Been On My Mind’ di Bob Dylan; Elena Badii che si è accompagnata con la sua chitarra su ‘You Got The Love’ di Florence And The Machine; Lunaspina Caruso, giovane cantante catanese, con la sua esibizione singolare e applauditissima sulle note di ‘Non, Je Ne Regrette Rien’ di Édith Piaf. Prima di salire sul palco di X Factor 2024, la 17enne Mimì diceva che il suo obiettivo principale era quello di fare bella figura con Manuel Agnelli. Obiettivo raggiunto pienamente: la sua emozionante cover di ‘Figures’ di Jessie Reyez non solo ha catturato lo sguardo e il cuore dei giudici, ma ha anche convinto proprio Manuel – con gli occhi lucidi – a usare il suo attesissimo X Pass, grazie al quale Mimì è sicura di accedere al Bootcamp del “suo” giudice preferito. Per la gioia dei suoi tenerissimi e orgogliosissimi genitori, che hanno vissuto questa esperienza stupenda nel backstage stretti in un abbraccio con Giorgia (Immagini concesse da Sky). Settimana prossima, giovedì 3 ottobre sempre su Sky alle 21.15 e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand) per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi arriverà il momento dei Bootcamp: non saranno più seduti tutti assieme ma al tavolo saranno da soli ad affrontare scelte durissime, dando così il via ufficiale alla gara tra loro. Ognuno dei giudici dovrà ridurre da 12 a 4 i concorrenti della propria squadra, e la selezione sarà complicata a suon di switch e di sedie da riempire e poi, appunto, da “switchare”. Il collante del racconto sarà nelle mani e nella voce di Giorgia, come sempre a metà tra palco e backstage. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)