Sciopero generale nazionale: il 28 novembre si fermano pubblico e privato

Il 28 novembre 2025 sarà una giornata di protesta su scala nazionale: la Confederazione unitaria di base (Cub) ha indetto uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. L’iniziativa si propone di dare voce a un ampio spettro di rivendicazioni sociali, economiche e politiche, in un momento storico segnato da tensioni internazionali e politiche interne contestate.

Lo sciopero avrà modalità differenziate a seconda dei comparti: il personale ferroviario e autostradale inizierà la mobilitazione già la sera del 27 novembre, mentre i Vigili del Fuoco e il personale sanitario seguiranno orari specifici. Le prestazioni essenziali saranno comunque garantite, come previsto dalle normative vigenti.

Tra le motivazioni principali della protesta, la Cub evidenzia:

Il sostegno alla causa palestinese , con la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina e la condanna delle operazioni militari israeliane.

, con la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina e la condanna delle operazioni militari israeliane. La richiesta di un drastico ridimensionamento delle spese militari e la fine dell’invio di armi in scenari di guerra come Ucraina e Palestina.

e la fine dell’invio di armi in scenari di guerra come Ucraina e Palestina. Investimenti strutturali in sanità, istruzione, trasporti pubblici e sicurezza sul lavoro, settori ritenuti fondamentali per il benessere collettivo.

istruzione, trasporti pubblici e sicurezza sul lavoro, settori ritenuti fondamentali per il benessere collettivo. L’adeguamento dei salari e delle pensioni al costo della vita, con l’introduzione di un salario minimo di 12 euro l’ora e il ripristino del Reddito di cittadinanza.

con l’introduzione di un salario minimo di 12 euro l’ora e il ripristino del Reddito di cittadinanza. Un piano di edilizia pubblica che valorizzi il patrimonio immobiliare inutilizzato, destinandolo alle fasce sociali più fragili.

destinandolo alle fasce sociali più fragili. Una transizione energetica basata su fonti rinnovabili, escludendo il ricorso al nucleare e ai rigassificatori.

La mobilitazione si oppone inoltre alla legge di bilancio 2026, accusata di favorire le spese belliche a discapito dei servizi pubblici, e denuncia le politiche di privatizzazione e subappalto che, secondo il sindacato, minano gli interessi collettivi.

Il segretario generale della Cub, Marcelo Amendola, invita lavoratori e cittadini a partecipare attivamente, sottolineando l’urgenza di un cambiamento radicale nelle politiche economiche e sociali del Paese.