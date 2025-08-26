Junio Valerio Borghese, il ‘Principe Nero’ che visse fra mare e destino

Getting your Trinity Audio player ready...

In un giorno come oggi, nel 51esimo anniversario della sua scomparsa, la memoria torna inevitabilmente a Junio Valerio Borghese, figura enigmatica e affascinante della storia italiana del Novecento.

Ufficiale di marina e Comandante dei Mas, i leggendari mezzi d’assalto della Regia Marina, Borghese attraversò gli anni più tempestosi del secolo con il passo di chi si sente chiamato dal mare e dal destino.

Discendente di una delle più antiche famiglie aristocratiche di Roma, Borghese scelse le onde e il silenzio degli abissi come teatro della sua vita. Al comando dei sommergibili e delle unità d’assalto, guidò uomini addestrati a missioni impossibili, dove il coraggio era l’unica bussola e la notte il più fedele compagno. Il suo eroismo fu riconosciuto con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, simbolo di un coraggio che non fu soltanto disciplina, ma anche vocazione e destino.

Tra le pagine più leggendarie vi è l’impresa di Alessandria del 1941, quando gli uomini dei Mas penetrarono nel porto nemico e riuscirono ad affondare navi da battaglia britanniche, scrivendo una delle avventure navali più audaci della storia. Fu un gesto che proiettò Borghese e i suoi uomini nel mito, consegnandoli a una memoria che ancora oggi vibra di eroismo e poesia.

Romantico e tragico, il suo percorso somiglia a una rotta incerta disegnata sulla carta nautica del fato. Per qualcuno eroe, per altri enigma, Borghese resta una figura che non si lascia imprigionare in giudizi semplici. Forse perché, come il mare che amò e comandò, il suo spirito era inquieto, profondo, mutevole.

Nel ricordo di questo anniversario, l’immagine che più rimane è quella di un uomo che fece della sua vita una battaglia, e della battaglia una poesia amara e incompresa. Oggi il suo nome riecheggia tra le pieghe del tempo come un’eco che non si spegne, come il suono lontano di una sirena navale che accompagna il tramonto.