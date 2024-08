Gravissimo dopo la caduta sugli scogli a Calafuria

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Resta gravemente ferito dopo una caduta sugli scogli di Calafuria.

Il ferito, con gravissimi traumi cranico e facciale, è un ventenne e sono state particolarmente difficili anche le operazioni per il suo recupero, che sono state effettuate via terra e via mare.

Sul posto sono arrivati un mezzo navale dei vigili del fuoco ed una motovedetta della Guardia costiera dedicata al soccorso marittimo per valutare un possibile trasferimento via mare. Dopo preliminari e più attente valutazioni sulla zona di intervento e sulle gravi condizioni di salute dell’infortunato si è però reso necessario l’impiego di un mezzo aereo.

In breve tempo è arrivato l’elisoccorso Pegaso del servizio 118 e il ragazzo è stato tratto in salvo con gli uomini dei vigili del fuoco – giunti anche via terra – ed il personale della Svs di Ardenza che presidiavano la scogliera, mentre il battello dei vigili del fioco e la motovedetta rimanevano nello specchio di mare antistante fino al termine del recupero per prestare assistenza via mare alle operazioni di verricellamento.

Ancora una volta grazie alla tempestività e alla sinergia delle operazioni di tutte le forze di soccorso e sanitarie intervenute il ragazzo è stato prontamente trasferito all’ospedale per le necessarie ed urgentissime cure mediche.