Il mondo del calcio in lutto: è scomparso il bomber ex Bari e Livorno Igor Protti

LIVORNO – Lutto nel mondo del calcio e non solo. È morto uno dei calciatori bandiera del Livorno Calcio, Igor Protti. Era da tempo malato di tumore.

L’annuncio ufficiale sulla pagina Instagram del calciatore dalla famiglia. “Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”,

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà alla stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, in via della Rimembranza.

Domani (20 giugno) alle 18 la salma di Igor Protti sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Il Comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.

“Un dolore immenso per me, per l’intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor…”, è il commento del sindaco Luca Salvetti.

“Grande uomo, grande campione, unico calciatore (insieme ad Hubner) ad aver vinto le classifiche marcatori di tutte le categorie professionistiche. Un amore indissolubile con Livorno, di cui era cittadino onorario, un simbolo di umanità e generosità, in campo e fuori con il suo impegno nel sociale, una bandiera che il tempo non potrà mai sbiadire. Ciao Igor”.

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale e segretario provinciale del Pd, esprime il cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore Igor Protti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO