MARINA DI CAMPO – Nubifragio all’Isola d’Elba: allagamenti a Marina di Campo

Nubifragio all’Isola d’Elba, notte di paura a Marina di Campo. Allagamenti in varie zone della cittadina. Esondato fosso Vapelo. Strade allagate. Scantinati sott’acqua. Danni ad abitazioni.

Marco Landi, elbano, consigliere regionale Lega, via social sabato 9 novembre: “Stanotti allagamenti a Marina di Campo. Nella giornata dell’8 novembre 2024 sono stati registrati circa 150 mm di pioggia in circa 5-6 ore. La stessa stazione meteo che il 7 novembre 2011 registró quasi 300 mm in poco più di 2 ore.