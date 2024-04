Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ocean Viking arrivata a Livorno, migranti rimangono in Toscana.

Ocean Viking arrivata a Livorno, la nave ong di Sos Mediterranée è entrata in porto poco dopo le ore 9 di mercoledì 10 aprile.

A bordo 55 migranti. Sono tutti uomini, ci sono due minori non accompagnati.

Tutti i migranti rimarranno in Toscana, come spiega il prefetto di Livorno Paolo D’Attilio, e saranno ridistribuiti in tutte le prefetture della regione.

A bordo non si segnalano particolari criticità. Operazioni di attracco alla banchina 62.

I primi a salire a bordo i sanitari dell’Usmaf, poi i migranti vengono indirizzati al primo piano della stazione marittima dove sono allestiti i locali di accoglienza, gli ambulatori medici per le visite, e gli uffici di polizia per la successiva identificazione.

Il salvataggio dei 55 naufraghi da parte di Ocean Viking domenica 7 aprile, da un’imbarcazione di legno in pericolo in zona SAR libica, come aveva rendicontato la stessa Sos Mediterranée.

Sottolineando come il porto di Livorno assegnato per lo sbarco si trovasse a 1.160 chilometri di distanza rispetto alla zona del salvataggio. Aggiungendo altresì “Una motovedetta libica è arrivata sul posto subito dopo il salvataggio senza interferire”.

Ocean Viking arrivata nel porto di Livorno la mattina di mercoledì 10 aprile dopo il precedente sbarco il 2 febbraio scorso con 71 migranti soccorsi in mare aperto al largo delle coste libiche. A bordo nove minori non accompagnati e cinque donne di cui una in stato di gravidanza.

A Livorno anche lo scorso dicembre con a bordo 26 migranti. Due minori.

In Toscana, Ocean Viking era sbarcata anche a Marina di Carrara nel gennaio 2023 con 95 naufraghi.