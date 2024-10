Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Ondata piena fiume Cecina, chiusa Variante Aurelia. Sindaca: “Evitate spostamenti”.

Ondata piena fiume Cecina in corso, sotto attenzione il fiume Cecina per il transito della piena con una enorme portata d’acqua.

A causa dell’innalzamento del livello del fiume Cecina, è stata chiusa la strada statale 1 Aurelia tra gli svincoli di Cecina Nord e La California, in provincia di Livorno, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. La sindaca Lia Burgalassi chiude le scuole. Attivato Coc.

Sindaca di Cecina Lia Burgalassi: “La situazione è critica La piena del Cecina è in corso e la nostra protezione civile sta monitorando la situazione. Sul territorio, in particolare nei comuni limitrofi, si sono verificati allagamenti e si registrano difficoltà. Chiusa la ss 68 e viabilità minore nel Comune di Guardistallo, con i problemi maggiori a Casino di Terra dove l’acqua ha invaso la strada.

Vi invito a limitare gli spostamenti e a non sostare nei pressi dei corsi d’acqua e dei ponti. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini”.

Eugenio Giani: “Piena del Cecina in transito sotto attenzione con il sistema di Protezione Civile della Toscana. Una enorme portata d’acqua mai registrata prima con 11 metri di altezza a Steccaia e 2900 metri cubi d’acqua al secondo. A Cecina raggiunti quasi i 6 metri di altezza”.

Comune di Cecina: Alle ore 12 il fiume Cecina ha superato i 10 metri alla Steccaia ed è stato attivato il Coc (Centro Operativo Comunale).

Evitare di sostare nei seminterrati, nei sottopassi, sui ponti e lungo gli argini. Nelle prossime ore la piena transiterà nel tratto di Cecina e la situazione verrà costantemente monitorata e aggiornata. Nelle zone lungofiume, in particolare lato nord, è raccomandato di restare ai piani superiori e mettere in sicurezza i piani terra. Sono annullate tutte le manifestazioni pubbliche previste per la giornata. Disposte la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali e l’annullamento di partite e allenamenti sia all’interno che all’esterno. Nella zona dell’Acquerta, a Casino di Terra e Ponteginori, e in località Fagiolaia in direzione Riparbella si segnalano allagamenti. La SS 68 è stata riaperta da Casino di Terra verso Volterra ma permangono difficoltà tra Casino di Terra e Ponteginori. Evitare gli spostamenti se non strettamente necessari.

CHIUSA LA VARIANTE AURELIA TRA CECINA E CECINA NORD.

Chiuso il ponte di Marina via Volterra.

Chiusa via Curtatone a Cecina

Chiuso il ponte sul Cecina alla Steccaia

Chiuso il sottopasso di via Cassola

Sindaca Burgalassi via Fb: “Allagamenti e esondazioni nei comuni limitrofi.

CHIUSO IL PONTE SUL CECINA ALLA STECCAIA.

La piena del Cecina è ancora in corso. Il fiume è uscito in località Scornabecchi.

Ss 68 da Casino di Terra a Saline in entrambi i sensi chiusa.

Chiusa anche la strada che da Casino di Terra va verso la Gabella e la Sassa.

A Casino di Terra l’acqua ha invaso la strada e raggiunto anche delle abitazioni. Allagamenti nella zona del Verde Oasi e di Ponteginori.

Danni alla viabilità anche alla Sterza nel territorio di Bibbona

Allagamenti anche nella zona sud, in particolare Venturina e San Vincenzo.