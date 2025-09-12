26.7 C
Provoca un incidente e fugge: denunciato per omissione di soccorso

Un 47enne nei guai dopo l'incidente a Vicarello di Collesalvetti: non si è fermato a soccorrere il conducente di uno scooter sbalzato dal mezzo

Cronaca
REDAZIONE
carabinieri livorno
Meno di 1 ' di lettura

LIVORNO – Provoca un incidente e fugge, denunciato per omissione di soccorso. 

I carabinieri della stazione di Stagno sono intervenuti per un incidente stradale con lesioni avvenuto in via Galilei a Vicarello di Collesalvetti e, al termine dei rilevi e delle indagini, hanno denunciato un 47enne per omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione, infatti, l’uomo durante la marcia avrebbe urtato un motociclo, causando la caduta del conducente senza fermarsi a prestargli soccorso, omettendo altresì di rimanere sul posto a disposizione delle autorità.

Avviati i primi accertamenti, anche grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, il 47enne è stato subito rintracciato non lontano dal luogo del sinistro e sottoposto agli accertamenti obbligatori, con esito negativo: la normativa vigente prevede, infatti, che in costanza di sinistro stradale, i soggetti coinvolti vengano sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per fuga a seguito di sinistro stradale ai sensi del codice della strada.

© Riproduzione riservata

