LIVORNO – Provoca un incidente e fugge, denunciato per omissione di soccorso.

I carabinieri della stazione di Stagno sono intervenuti per un incidente stradale con lesioni avvenuto in via Galilei a Vicarello di Collesalvetti e, al termine dei rilevi e delle indagini, hanno denunciato un 47enne per omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione, infatti, l’uomo durante la marcia avrebbe urtato un motociclo, causando la caduta del conducente senza fermarsi a prestargli soccorso, omettendo altresì di rimanere sul posto a disposizione delle autorità.

Avviati i primi accertamenti, anche grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, il 47enne è stato subito rintracciato non lontano dal luogo del sinistro e sottoposto agli accertamenti obbligatori, con esito negativo: la normativa vigente prevede, infatti, che in costanza di sinistro stradale, i soggetti coinvolti vengano sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per fuga a seguito di sinistro stradale ai sensi del codice della strada.