Spacciano in una discoteca di Cecina e finiscono in manette

CECINA – Spaccio di droga dentro e fuori da una nota discoteca di Cecina. Intervengono i carabinieri e arrestano due 24enni, entrambi di origine straniera.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile li hanno notati aggirarsi dentro e fuori dal locali e li hanno sottoposti a controllo. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto sono stati trovati in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per lo spaccio e denaro contante.

Occultati tra gli indumenti, i carabinieri hanno rinvenuto 26 dosi di Mdma, sei dosi di ketamina, 0,57 grammi di anfetamina, 0,22 grammi di cocaina, 2 dosi di hashish e tre pasticche di ecstasy, nonché 685 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed i due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’udienza di convalida del fermo, il giudice del Ttibunale di Livorno ha disposto per i due la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei rispettivi comuni di residenza di Signa e Campi Bisenzio.