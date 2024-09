Spara a salve un colpo di pistola dalla finestra del bagno: nei guai un 50enne

CECINA – Spara un colpo di pistoia dalla finestra del bagno, fortunatamente a salve, ma finisce nei guai.

I carabinieri della stazione di Cecina hanno denunciato un uomo di 50 anni per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.

Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti su segnalazione al 112 da parte di alcuni privati cittadini spaventati dal boato, l’uomo avrebbe esploso per futili motivi un colpo di pistola, rivelatosi poi a salve, dalla finestra del bagno della propria abitazione, nel centro cittadino.

Grazie alle indicazioni fornite, i carabinieri, intervenuti prontamente, sono riusciti ad individuare l’abitazione da cui era provenuta l’esplosione, identificando il suo occupante e procedendo immediatamente ad una perquisizione personale e domiciliare.

All’esito delle operazioni, sono state recuperate tre cartucce a salve, una delle quali sul davanzale di una finestra, tre pistole del tipo scacciacani di cui una semiautomatica, simulacro di una Beretta calibro 9 e due tipo revolver calibro 38.

Non avendo saputo fornire alcuna valida giustificazione per motivare l’esplosione del colpo d’arma, per l’uomo è scattata la denuncia ai sensi dell’articolo 703 del codice penale.