LIVORNO – Tragedia in FiPiLi: auto travolta da carico di un camion. Uomo di 38 anni perde la vita

Incidente mortale in FiPiLi mercoledì 8 gennaio mattina nel Comune di Livorno, lungo la rampa che collega l’uscita della superstrada agli interporti e alla strada diretta verso Stagno o l’autostrada.

Un uomo di 38 anni alla guida di un’auto ha perso la vita precipitando dal cavalcavia dopo un volo di dieci metri.

Secondo una prima ricostruzione, un camion che procedeva in direzione opposta avrebbe perso una lastra di acciaio o un altro oggetto pesante. Il carico avrebbe impattato contro il guardrail della mezzeria centrale agendo come un trampolino, causando un effetto devastante. Un’auto, che si trovava a percorrere la rampa in quel momento, è stata colpita dalla lastra prendendo letteralmente il volo. L’automobile è precipitata per circa 10 metri, finendo nel canale sottostante, capovolta.

Niente da fare per il conducente dell’auto, estratto dai vigili del fuoco di Livorno. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori da Livorno e Firenze

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine per i rilievi del caso. In corso di accertamento le cause dell’incidente mortale. L’incidente ha causato forti disagi alla viabilità locale, con code e rallentamenti sia sulla superstrada che sulle strade adiacenti.