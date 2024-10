Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Troupe ‘Fuori dal coro’ a Livorno: “Aggrediti con lanci di bottiglie”

“Insieme alla troupe di Fuori dal Coro, siamo stati aggrediti con numerosi lanci di bottiglie, insulti, tentativi di aggressione mentre cercavamo di svolgere il nostro lavoro e raccontare il degrado e lo spaccio in piazza Garibaldi a Livorno. Una situazione intollerabile anche per gli abitanti del quartiere, ormai in mano a delinquenti che spacciano 24 ore su 24 sotto gli occhi di tutti”.

Così via Fb Cristina Mastrandrea, giornalista, con la troupe ‘Fuori dal coro’, la trasmissione Mediaset Rete 4 condotta da Mario Giordano, a Livorno nel pomeriggio di sabato 12 ottobre.

Servizio annunciato da Mastandrea in onda mercoledì 16 ottobre.

Il video è pubblicato via Fb dal consigliere comunale di Livorno Alessandro Perini, Fratelli d’Italia. L’intervento della Polizia Municipale ha evitato che la situazione degenerasse

Perini nel video: “Siamo in piazza Garibaldi con la troupe di ‘Fuori dal coro’ e veniamo aggrediti dagli spacciatori, dai drogati che tutti i giorni vivono in questa piazza. Siamo schiavi di questi personaggi”.

Fratelli d’Italia con il senatore Marco Lisei, commissario provincia di livorno: “Esprimiamo piena solidarietà al consigliere di Fratelli d’Italia di Livorno Alessandro Perini e alla troupe della trasmissione Fuori dal Coro che, durante una ripresa televisiva in zona Garibaldi in cui si documentava la grave situazione di degrado, sono stati aggrediti da alcuni spacciatori nordafricani. Solo la presenza di due agenti della Municipale, che hanno chiamato rinforzi, ha evitato che la situazione degenerasse. I cittadini sono ostaggio della criminalità nelle città del Pd, che sono le più pericolose in Italia. L’eredità che la sinistra ci ha lasciato è disastrosa, ma la sicurezza per noi è una priorità e proseguiamo il lavoro per risolvere anche questo grave problema, così come abbiamo fatto con l’immigrazione clandestina”.