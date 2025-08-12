Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Trovati in giro a bordo di una bici elettrica rubata: denunciati in due.

Erano da poco trascorse le 4 di questa mattina quando, nel corso del controllo del territorio per le strade di San Vincenzo, la volante del commissariato di Piombino ha fermato due persone sospette a bordo di una bicicletta elettrica.

I due uomini, di nazionalità algerina di 32 e 28 anni, sono risultati particolarmente nervosi al momento del controllo a seguito del quale si è appurato che annoveravano numerosi precedenti in materia di furti e ricettazione, oltre a risultare irregolari sul territorio nazionale.

Circostanze che hanno insospettito gli agenti, i quali hanno proceduto ad accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso che la bicicletta a bordo della quale viaggiavano era stata rubata nella serata appena trascorsa. Inoltre, negli zaini che indossavano, sono stati rinvenuti portafogli contenenti documenti di altre persone, e quindi verosimilmente proventi di furto, oltre a chiavi alterate e arnesi utili allo scasso.

I due sono stati condotti agli uffici del commissariato per gli atti di rito e denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti utili allo scasso, in attesa di determinazioni da parte dell’Ufficio immigrazione, mentre gli strumenti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La bici elettrica è stata restituita al proprietario, un turista toscano che la usava per godere al meglio della propria vacanza balneare.

Il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio.