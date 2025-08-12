27.4 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trovati in giro a bordo di una bici elettrica rubata: denunciati in due

Negli zaini che indossavano, sono stati rinvenuti portafogli contenenti documenti di altre persone e arnesi per lo scasso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Trovati in giro a bordo di una bici elettrica rubata: denunciati in due
Trovati in giro a bordo di una bici elettrica rubata: denunciati in due (foto polizia)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Trovati in giro a bordo di una bici elettrica rubata: denunciati in due. 

Erano da poco trascorse le 4 di questa mattina quando, nel corso del controllo del territorio per le strade di San Vincenzo, la volante del commissariato di Piombino ha fermato due persone sospette a bordo di una bicicletta elettrica.

I due uomini, di nazionalità algerina di 32 e 28 anni, sono risultati particolarmente nervosi al momento del controllo a seguito del quale si è appurato che annoveravano numerosi precedenti in materia di furti e ricettazione, oltre a risultare irregolari sul territorio nazionale.

Circostanze che hanno insospettito gli agenti, i quali hanno proceduto ad accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso che la bicicletta a bordo della quale viaggiavano era stata rubata nella serata appena trascorsa. Inoltre, negli zaini che indossavano, sono stati rinvenuti portafogli contenenti documenti di altre persone, e quindi verosimilmente proventi di furto, oltre a chiavi alterate e arnesi utili allo scasso.

I due sono stati condotti agli uffici del commissariato per gli atti di rito e denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti utili allo scasso, in attesa di determinazioni da parte dell’Ufficio immigrazione, mentre gli strumenti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La bici elettrica è stata restituita al proprietario, un turista toscano che la usava per godere al meglio della propria vacanza balneare.

Il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.4 ° C
29.6 °
26.1 °
54 %
1.7kmh
0 %
Mar
33 °
Mer
39 °
Gio
38 °
Ven
37 °
Sab
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (13)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)calciomercato (10)Movimento 5 Stelle (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati