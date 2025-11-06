‘Cambiamo Musica!’ al Teatro Goldoni di Livorno per dire stop alla violenza sulle donne

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Sabato (8 novembre) alle 20,30, il Teatro Goldoni ospiterà la nuova edizione di ‘Cambiamo Musica!’, l’evento che riunisce artisti di fama nazionale per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Musicale Il Pentagramma in collaborazione con Andromedart, vede la direzione artistica di Valeria Iaquinto e il coordinamento di Marta Priore.

Sul palco si esibiranno, a titolo gratuito, Neri Marcorè, Grazia Di Michele, Eva Robin’s, Timothy Cavicchini, Manuel Bortuzzo, Garrison, Katia Beni, Anbeta, Alessandro Macario e Giulia Luzi.

La serata sarà condotta da Rosaria Renna e Gian Luca Bonetta. L’apertura è affidata ai cori SpringTime e Monday Girl diretti dal maestro Cristiano Grasso, mentre la chiusura vedrà protagoniste le ballerine de La Dance de la Nuit.

L’intero ricavato sarà devoluto al Centro Donna di Livorno, a sostegno delle attività di ascolto, accoglienza e tutela per le donne in difficoltà.