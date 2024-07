Alberto Nencetti eletto nuovo presidente dei balneari della Toscana

Accanto a Nencetti siedono in consiglio per il prossimo quinquennio i colleghi Daniele Avvento (SIB Grosseto) in qualità di vicepresidente, Fabrizio Fontani (Pisa) e Luca Petrucci (Lucca-Massa Carrara). Con loro anche la past president Stefania Frandi, invitata permanente come consulente legale, ruolo che la vede impegnata da anni anche a livello nazionale, nella spinosa vicenda del rinnovo delle concessioni e nelle altre battaglie a favore della categoria. “Un impegno, quello dei nostri balneari, che ha fatto guadagnare alla Toscana posizioni di prestigio all’interno del consiglio nazionale di Sib – sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – nella squadra capitanata dal presidente nazionale Tonino Capacchione c’è infatti la new entry del toscano Federico Pieragnoli come responsabile della segreteria nazionale, poi la riconferma di Alberto Nencetti e di Stefania Frandi, che siede anche in giunta”.