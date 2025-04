Bambino di un anno ingoia una pila: in elisoccorso d’urgenza al Meyer

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Tanta paura per una famiglia di Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio in provincia di Lucca.

Per cause tutte da chiarire un bambino di un anno ha ingoiato una pila, situazione molto pericolosa perché a rischio corrosione della trachea. Per questo si è attivato il servizio di soccorso che, dopo l’interento dell’automedica sud di Viareggio, ha disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze.

Il bimbo è stato preso in carico dai sanitari dell’ospedale pediatrico fiorentino.